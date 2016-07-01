الكويت.. إلغاء مصليات العيد الخارجية لدواعٍ أمنية

أعلنت #الكويت إلغاء مصليات العيد الخارجية لهذا العام لدواع أمنية وبناء على توصية من وزارة الداخلية.

وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع، الخميس، إن القرار اتخذ حماية للمصلين وحفاظا على الأمن، مشيرا إلى أن #صلاة #عيد_الفطر ستقام في المساجد.

بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، أن قرار إلغاء مصليات العيد الخارجية يأتي على خلفية أسباب أمنية وحماية للمصلين من أي طارئ أو حادث قد يقع بسبب قرب المصليات من الشوارع والطرقات.

وشهدت الكويت في وقت سابق هجمات انتحارية استهدفت مساجد وأوقعت عشرات الضحايا.