تشديد الإجراءات الأمنية في أميركا قبل يوم الاستقلال

شددت الولايات المتحدة الأميركية، الإجراءات الأمنية على أراضيها لفترة عطلة نهاية الأسبوع استعدادا لمناسبة يوم الاستقلال الذي يصادف في الرابع من تموز/يوليو، خصوصا داخل المطارات ومحطات النقل، وذلك بعد الاعتداء في اسطنبول، وفق ما أعلن وزير الأمن الداخلي، الخميس.

وقال الوزير جيه جونسون في جلسة استماع أمام لجنة قضائية في مجلس الشيوخ إن على "الرأي العام الأميركي أن يترقب خلال عطلة نهاية الأسبوع إجراءات أمنية مشددة في المطارات ومحطات القطارات ومراكز العبور الأخرى في كل أنحاء البلاد".

وتم اتخاذ تدابير خاصة لعطلة نهاية الأسبوع التي ستستمر ثلاثة أيام، بعد تفجيرات انتحارية في مطار اسطنبول أودت بحياة 44 شخصا الثلاثاء. وأصيب أميركي "بجروح طفيفة" في الهجوم الذي استهدف أكبر مطار في تركيا، ويعتبر المطار الـ11 من حيث الأهمية عالميا، إذ سجل 60 مليون مسافر عام 2015.

وشجع الوزير الأميركي مواطنيه على الاحتفال بالعيد الوطني و"الاستمرار في حضور المناسبات العامة"، على أن يبقوا متيقظين. وشدد على أن "يقظة المواطنين يمكن أن تحدث فارقا لناحية كشف المؤامرات المحتملة والنشاط الإرهابي".

وقد تم تعزيز الأمن في الولايات المتحدة بعد الاعتداءات التي أودت بحياة 32 شخصا في مترو الأنفاق ومطار بروكسل في أذار/مارس.