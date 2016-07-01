إسرائيل تغلق مدينة الخليل بعد استهداف مستوطنين

أغلقت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل في الضفة الغربية الجمعة، بعد عملية استهدفت مستوطنين.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن إسرائيليا قتل جراء إطلاق النار على سيارة في جبال الخليل بالضفة الغربية المحتلة أدى إلى تحطم السيارة، وأن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقال الجيش في بيان "أطلق مهاجم النار على عائلة إسرائيلية كانت تسير بسيارتها بالقرب من مخيم الفوار جنوب الضفة الغربية. نتج عن ذلك تحطم السيارة، وقتل شخص وأصيب ثلاثة نقلوا على إثرها إلى غرفة الطوارئ في مستشفى في مدينة القدس لتلقي العلاج".

وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن إصابة أحدهم صعبة، والثاني متوسطة والثالث طفيفة.

وأضاف الجيش أن "قواتنا تقوم بتمشيط المكان والبحث عن مطلق النار الذي فر من المكان".