مقتل فلسطينية حاولت طعن جندي إسرائيلي في الخليل

حاولت #فلسطينية، الجمعة، طعن عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي في #الخليل بجنوب #الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، قبل أن تقتل، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي شرطي بجروح في الهجوم الذي وقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.

والحادث هو ثالث هجوم فلسطيني بسكين خلال يومين. وكان فلسطيني قتل فتاة إسرائيلية أميركية الخميس طعنا بسكين في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل بينما كانت نائمة، قبل أن يقتله حراس المستوطنة، بحسب ما أفاد الجيش.

وبعد ساعات، أقدم فلسطيني آخر من طولكرم على طعن رجل وامرأة بالسكين في منتجع ناتانيا الساحلي، قبل أن يقتله أحد المارة، وفقا للشرطة التي لم تحدد جنسية المصابين.

وقتل منذ مطلع أكتوبر، 211 فلسطينيا، و33 إسرائيليا في أعمال عنف، تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم هجمات بالسكين ضد إسرائيليين.

ووقع عدد كبير من الهجمات في مستوطنة كريات أربع ومدينة الخليل المجاورة لها.

ويعيش قرابة 190 ألف فلسطيني في الخليل، أكبر مدينة في الضفة الغربية المحتلة، في أجواء توتر دائم مع نحو 700 مستوطن يهودي يقيمون في جيب في المدينة بحماية من الجيش الإسرائيلي.

والخميس، قُتل فلسطيني في هجوم نفذه ضد مستوطنة في الضفة الغربية، وقضت مستوطِنة متأثرة بجراحها إثر طعنها، كما أصيب مستوطن آخر بجروح خطيرة، الخميس، بحسب الجيش وأجهزة الإغاثة في إسرائيل.

وأعلنت أجهزة الإغاثة أن الفتاة الإسرائيلية التي قضت في الخامسة عشرة من العمر، والجريح رجل في الثلاثين.