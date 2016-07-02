أردوغان: احتجاز 20 داعشيا على صلة بهجوم مطار اسطنبول

قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان السبت إن نحو 20 من أعضاء تنظيم داعش غالبيتهم أجانب محتجزون فيما يتصل بالهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على المطار الرئيسي في اسطنبول وأودى بحياة 45 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أمس الجمعة أن اثنين يحملان جوازي سفر روسيين يشتبه بأنهما من بين منفذي الهجوم من الانتحاريين التابعين لتنظيم داعش، ويعتقد أن الرأس المدبر للهجوم رجل شيشاني.

وقال أردوغان في مطار أتاتورك في اسطنبول لدى زيارته لموقع الهجوم "آخر ما توصلنا إليه يشير بأصابع الاتهام لتنظيم داعش الإرهابي".

وكانت #السلطات_التركية قد أكدت يوم الخميس، أن انتحاريي #مطار_أتاتورك روسي وأوزبكي وقرغيزي.

فيما كشفت مصادر تركية أن أحد الانتحاريين الذين نفذوا هجمات مطار أتاتورك في اسطنبول هو شيشاني ويدعى عثمان فادينوف، وقد عزز هذه المعلومات شهادة المكتب العقاري الذي استأجر الشقة لمنفذي الهجمات إذ أكد في إفادته للشرطة أنهم يحملون جوازات سفر روسية.

وقال وزير الداخلية التركي إفكان آلا إن الأدلة التي جمعت حتى الآن تشير إلى تورط تنظيم داعش في الهجوم الانتحاري الذي استهدف المطار الرئيسي في اسطنبول هذا الأسبوع.

وقال آلا إن عدد قتلى هجوم يوم الثلاثاء الماضي ارتفع إلى 43 شخصا بينهم 19 أجنبيا.