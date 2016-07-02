أميركا: قتلنا بالخطأ حوالي 116 مدنياً

قالت حكومة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، إنها قتلت بالخطأ زهاء 116 مدنيا خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية 2015 في هجمات ببلدان لا تخوض فيها الولايات المتحدة حربا.

ومن المرجح أن يثير هذا التقرير جدلا بشأن عمليات القتل بالاستهداف واستخدام الطائرات بدون طيار.

وهذه الأرقام أعلى من تقديرات سابقة للإدارة لكنها أقل بكثير من تقديرات منظمات غير حكومية وجهات خاصة. وتستهدف إدارة أوباما من إصدار هذا التقرير خلق مناخ أكثر شفافية بخصوص ما يقوم به الجيش والمخابرات الأميركية لقتال المتشددين الذين يدبرون لشن هجمات على الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات لمنظمات غير حكومية إلى مقتل مئات المدنيين في مثل هذه الغارات التي نفذ كثير منها بطائرات بدون طيار في بلدان بينها باكستان واليمن والصومال.

وتقل تقديرات الحكومة الأميركية -التي تغطي الفترة منذ تولي أوباما الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2009 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015- عن أكثر التقديرات تحفظا للمنظمات غير الحكومية التي أمضت سنوات وهي تحصي الضربات الأميركية في دول مثل باكستان واليمن والصومال.

وتتراوح تقديرات هذه المنظمات لعدد القتلى من غير المقاتلين بين أكثر من 200 قتيل وأكثر من 900 قتيل.

وقال فيدريكو بوريلو المدير التنفيذي لأحد المراكز المعنية بالمدنيين في مناطق الصراع "الأعداد التي نشرها البيت الأبيض اليوم ببساطة ليست منطقية ونحن محبطون من ذلك".

واعترفت إدارة أوباما بوجود "قيود" تعرقل قدرتها على جمع المعلومات في مناطق الأهداف الخطرة لكنها دافعت بشدة عن تقديراتها.

وحذرت الإدارة من احتمال أن تكون تقديرات المنظمات غير الحكومية معيبة بسبب ما قالت إنه "تعمد نشر معلومات مضللة من قبل بعض الأطراف وبينها تنظيمات إرهابية في تقارير إعلامية محلية تعتمد عليها تقديرات بعض المنظمات غير الحكومية".

ويقول المدافعون عن استخدام الطائرات بدون طيار وبينهم مسؤولون في الجيش الأميركي، إن الغارات تمثل عاملا أساسيا للحد من قدرة التنظيمات المتشددة على التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة، ويقولون إن الحكومة تسعى بشدة لتجنب سقوط قتلى من المدنيين.

ويقول منتقدو برنامج القتل بالاستهداف إن تلك الغارات ربما تخلق متشددين أكثر ممن تقتلهم، ويدللون على ذلك بانتشار التنظيمات المتشددة والهجمات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.

وقال بول بيلار المتخصص السابق في شؤون الشرق الأوسط بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) والذي يعمل حاليا أستاذا للدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون "ما زلنا نواجه السؤال الأساسي: هل عدد الأشرار الذين تقضي عليهم غارات الطائرات بدون طيار أكبر أم أقل ممن يلهمهم هذا بالتحول لأعمال العنف؟".

ويقول ميرزا شاه زاد أكبر وهو محام باكستاني إنه يمثل مئة عائلة لمدنيين قتلتهم طائرات بدون طيار في صحة البيانات حتى قبل أن ينشرها مدير المخابرات الوطنية.

وقال إن واشنطن بحاجة لتفسير المعايير التي على أساسها تحدد أن شخصا ما مدني وهو أمر يصعب التحقق منه باستخدام كاميرا مثبتة في طائرة بدون طيار.

وقال أكبر لرويترز "الرئيس أوباما قلق على إرثه كرئيس أمر بعمليات قتل خارج القانون لآلاف ونتج عنها مقتل عدد كبير في صفوف المدنيين. وكمحام دستوري هو يعلم ما الخطأ في ذلك".

وشدد مسؤولون بارزون في إدارة أوباما على أن الولايات المتحدة تبذل الكثير من الجهد لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتحجم أحيانا عن تنفيذ ضربات خشية مقتل مدنيين. وقال أحد المسؤولين إن استهداف المتشددين يتطلب أن يمثلوا "تهديدا مستمرا ووشيكا" على أفراد أميركيين.