الجيش الأردني يعزز من قدراته العسكرية على الحدود

عزز الجيش الأردني من قدراته العسكرية على الحدود الشمالية، والشمالية الشرقية، وأرسلت القوات المسلحة الأردنية تعزيزاتها العسكرية، الجمعة، في إطار التجهيزات الدائمة على الحدود لحفظ الأمن.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ"لعربية.نت"، إن التعزيزات تأتي لمواجهة أي تهديدات إرهابية، أو أخطار أخرى.

وكان الأردن تعرض قبل أسبوعين لهجوم إرهابي في الرقبان أوقع قتلى وجرحى في صفوف قواته العسكرية.

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أكد عقب وقوع عملية الرقبان، أن الأردن سيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن حدوده واستقراره، فيما أعلن قائد الجيش الأردني الفريق أول الركن مشعل الزبن أن الحدود الشمالية والشمالية الشرقية منطقة عسكرية مغلقة.