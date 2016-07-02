برلين: 17 داعشياً دخلوا أوروبا على أنهم لاجئون

دخل 17 متطرفا من تنظيم داعش إلى أوروبا على أنهم لاجئون، لكن العدد الأكبر منهم قتل أو سجن منذ ذلك الحين، وفق ما نقلت صحيفة "فرانكفورتر الماينه تسايتونغ" عن مدير الاستخبارات الألمانية.

وقال رئيس مكتب حماية الدستور في تصريح نسبته إليه الصحيفة، إن هناك "مؤشرات ملموسة" تفيد بأن 17 شخصا يتلقون الأوامر من تنظيم #داعش سافروا على أنهم #لاجئون هاربون من الحرب في #سوريا والعراق، وأن معظمهم قتل، وبينهم اثنان من انتحاريي اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.

وقال إن الأمر "يتعلق باستعراض قوة" من جانب تنظيم داعش، لأن التنظيم ليس بحاجة إلى سلوك طريق الهجرة للتسلل إلى أوروبا.

وقال ماسن إنها "سياسة القوة"، مكررا تأكيده بأن ألمانيا يمكن أن تكون هدفا لاعتداء شبيه باعتداءات #مطار_أتاتورك أو #بروكسل أو باريس.

وبرزت مخاوف في ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ السنة الماضية من تسلل متطرفين بينهم.

وكان اثنان من انتحاريي ستاد دو فرانس في ضاحية باريس ممن تسللوا بين اللاجئين إلى اليونان.

ويبدي جهاز الاستخبارات الألماني قلقا من صلات محتملة بين لاجئين والأوساط الإسلامية في ألمانيا.

وكشف ماسن عن أكثر من 320 محاولة اتصال بين متطرفين ومهاجرين، وقال إن "عددا من اللاجئين يقصدون مساجد يديرها أئمة متطرفون".