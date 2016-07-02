زعيم طالبان أفغانستان الجديد يحذر الأميركيين

دعا الزعيم الجديد لحركة #طالبان الأفغانية، الملا هبة الله اخوندزاده في أول رسالة له، السبت، الأميركيين إلى "إنهاء احتلالهم" لأفغانستان.

وقال الملا اخوندزاده الذي أصبح زعيما للحركة في 25 مايو خلفا للملا أختر منصور في "رسالة إلى الغزاة الأميركيين وحلفائهم": "اعترفوا بالواقع بدلا من استخدام قوتكم بدون جدوى، وأنهوا الاحتلال".

وأضاف الملا اخوندزاده في رسالته بمناسبة عيد الفطر أن "رسالتنا إلى الأميركيين وحلفائهم هي التالية: المسلمون الأفغان لا يخافون من قوتكم ولا من خدعكم، ويعتبرون الاستشهاد في مواجهتكم هدفا عزيزا في الحياة".

وتابع اخوندزاده: "لستم في مواجهة مجموعة أو فصيل، بل في مواجهة أمة. لن تربحوا"، مشيرا إلى محاولتي #بريطانيا والاتحاد السوفياتي احتلال #أفغانستان، اللتين باءتا بالفشل.

وأكد زعيم طالبان أن "الأفغان لا يقبلون بأنظمة يقيمها الغزاة"، داعيا الأميركيين وحلفاءهم إلى "التفكير بحل سياسي بدلا من اللجوء إلى القوة".