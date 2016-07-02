غارات إسرائيلية على مواقع لحماس والجهاد الإسلامي بغزة

شن الطيران الإسرائيلي، فجر السبت، غارات جوية عدة استهدفت مواقع تابعة لحركتي #حماس و#الجهاد_الإسلامي وورشة للحدادة من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود.

وقال مصدر أمني إن "طائرات تابعة للاحتلال من طراز أف 16 وطائرات استطلاع قصفت في ساعات الفجر بصواريخ عدة ورشة للحدادة، ومواقع مختلفة أخرى تابعة للمقاومة، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة، ولكن لا توجد إصابات".

وأوضح المصدر نفسه أن "ورشة الحدادة المستهدفة تقع في حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة وتعود لعائلة حسنين، وألحقت بها أضرار كبيرة شملت العديد من الحفارات" التي تستخدم في أعمال البناء.

وأضاف: "استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقع بدر العسكري التابع لكتائب #القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، في غرب غزة ما أحدث أضرارا.

وأشار أيضا إلى شن غارتين أخريين، استهدفت "الأولى بصاروخ واحد من طائرة استطلاع إسرائيلية موقع #عسقلان العسكري للقسام، والثانية موقع #حطين العسكري التابع لسرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي) في بلدة بيت لاهيا" في شمال القطاع.

وكانت هذه المواقع العسكرية وورشة الحدادة تعرضت في مناسبات عدة لقصف جوي إسرائيلي ردا على عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.