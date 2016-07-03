ألمانيا: دخول 17 عنصراً من داعش أوروبا على أنهم لاجئون

لا تزال نتائج الاستفتاء بشأن خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي تلقي بظلالها على قضايا مصيرية في القارة العجوز لا سيما الجانب الأمني.

وأكد وزير الدفاع الفرنسي أن تصويت بريطانيا على خروجها من الاتحاد لن يؤثر في التعاون العسكري الفرنسي البريطاني، داعياً إلى تعزيز منظومة الدفاع في أوروبا.

في المقابل، أبدت برلين قلقها إزاء الجانب الأمني عبر تصريحات لوزير الداخلية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن يتحقق خلال مفاوضاته مع بريطانيا من أن الوضع الأمني داخل التكتل لن يتأثر سلباً بخروج بريطانيا.

وتحدث الوزير الألماني عن أهمية تبادل المعلومات قائلاً إن بريطانيا تمثل، إلى جانب فرنسا، أهم شريك لألمانيا في محاربة الإرهاب.

من جانبها، نقلت صحيفة "دي فالت" عن مدير الاستخبارات الألمانية معطيات تفيد بدخول 17 عنصراً في تنظيم #داعش إلى #أوروبا على أنهم #لاجئون من سوريا والعراق.

وذكرت الصحيفة أن معظم هؤلاء قتل، بينهم اثنان من انتحاريي اعتداءات الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الفرنسية.

وفي هذا السياق، تندرج تأكيدات المسؤولين في ألمانيا أن البلاد قد تكون هدفاً لاعتداء شبيه باعتداءات مطار أتاتورك أو بروكسل أو باريس دون إعطاء أي معلومات إضافية.