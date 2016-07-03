أميركا.. إصابة رجل في إطلاق نار خارج مسجد في هيوستن

نصب ثلاثة ملثمين كمينا لطبيب كان في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد بمدينة هيوستن الأميركية وأطلقوا الرصاص عليه وأصابوه اليوم الأحد وذلك بعد يوم من تعرض مسلم للضرب خارج مسجد في فلوريدا.

وقالت محطة (كيه.تي.أر.كيه) التابعة لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية إن ضحية حادث تكساس يدعى دكتور أرسلان تجمل وهو طبيب عيون ويخضع لعملية جراحية وأن الإصابة لا تهدد حياته.

وأضافت أن الطبيب أوقف سيارته ثم ترجل لدخول مسجد المدرسة الإسلامية عندما أطلق عليه الرجال الملثمون الرصاص مرتين حوالي الساعة 5.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0930 بتوقيت جرينتش). ولاذ الثلاثة بالفرار.

وقع الحادث بعد يوم من تعرض رجل مسلم للضرب خارج مسجد في فلوريدا كان يصلي فيه المسلح الذي قتل 49 شخصا في ملهى ليلي في أورلاندو.