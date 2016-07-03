أميركا.. الاعتداء على مسلم خارج مسجد

تعرض رجل مسلم للضرب السبت خارج مسجد في ولاية فلوريدا الأميركية، كان يتردد عليه المسلح الذي قتل 49 شخصا في ملهى ليلي بولاية أورلاندو.

وقال مكتب قائد شرطة منطقة سانت.لوسي إنه تم الإبلاغ عن الهجوم الذي وقع خارج مركز فورت بيرس الإسلامي في نحو الساعة 4.11 صباحا بالتوقيت المحلي وإن الضباط وجدوا الضحية الذي تعرض للكمات في الرأس والوجه ينزف من فمه.

وأضاف المكتب أنه تم اعتقال المشتبه به وهو تيلور انتوني مازانتي (25 عاما) بعد فترة وجيزة واحتُجز بتهمة الاعتداء.

وقال قائد الشرطة كين ماسكارا في بيان إن "المقابلات التي أجراها الضباط والمشرفين في المكان وإفادة خطية أكملها الضحية لا تشير إلى تفوه المشتبه به بأي كلمات ذات دوافع عرقية قبل أو خلال أو بعد الحادث".

وقال ماسكارا إن التحقيق مستمر.

وقدم فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في #فلوريدا رواية مختلفة للحادث.

وقال المجلس إن مسؤولا كبيرا في منظمة "أي.سي.إن.أيه ريليف" الإسلامية غير الربحية كان مع الضحية وإن المهاجم اقترب وهو يوجه سبابا عنصريا ولغة مسيئة أخرى.

واتهم (كير) المهاجم بأنه قال "لا بد أن تعودوا أيها #المسلمون إلى بلدكم" قبل أن يهاجم الضحية الذي لم يكشف المجلس أو السلطات عن هويته.

وأضاف أن الضحية #مسلم وكان يحضر إلى المركز الإسلامي.

وقال ولفريدو رويز المتحدث باسم #المسجد إنه نادرا ما كان يحضر #عمر_متين مرتكب مجزرة فلوريدا إلى المسجد.