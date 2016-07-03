إصابة شخص في انفجار في "سنترال بارك" بنيويورك

أصيب شاب إصابة شديدة بقدمه في انفجار بـ"سنترال بارك" في نيويورك، مساء الأحد، أثناء تسلقه لأحد الأحجار. وقد وصلت سيارات الإسعاف والشرطة وفرقة المفرقعات على الفور إلى مكان الحادث، وتم إغلاق جزء من الحديقة للتحقيق.

ونقلت "ان بي سي نيويورك NBC New York" عن مصدر قضائي قوله إن الانفجار ربما نتج عن بعض الألعاب النارية.

وقال أحد الشهود لقناة "سي بي إسCBS2" إن "الشاب كان يتسلق حجراً عندما حدث الانفجار.. ثم رأينا غباراً".

يذكر أن "سنترال بارك" هي حديقة كبيرة موجودة في مانهاتن، بمدينة نيويورك، وتستقبل سنوياً حوالي 37.5 مليون زائر.