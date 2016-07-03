إغلاقات إسرائيلية بالضفة

أغلقت سلطات #الاحتلال_الإسرائيلي منذ مساء السبت عدة طرق في #الضفة الغربية خصوصاً في منطقة الخليل، ضمن إجراءات تنكيلية بدأتها بعد وقوع عدة عمليات أخيراً ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.

وكانت الكابينت الإسرائيلي أنهى السبت اجتماعاً مصغراً أعطى فيها #الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر للتحرك بكامل الحرية من أجل الحفاظ على ما سماه "الأمن الإسرائيلي في الضفة".

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية هاجم #مستوطنون سيارات الفلسطينيين على مفترقات الطرق الرئيسة في الضفة الغربية بشكل متزامن، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ووقوع إصابات طفيفة.