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الإمارات تحتج لدى السفارة الأميركية على معاملة مواطنها

المصدر: دبي – قناة العربية
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي استدعت نائب السفيرة الأميركية في #أبو_ظبي، وذلك على خلفية حادثة اعتداء شرطة ولاية #أوهايو الأميركية على #مواطن_إماراتي واعتقاله من دون حق.

وعبّرت #وزارة_الخارجية_الإماراتية عن استيائها من المعاملة التعسفية التي تعرض لها المواطن الإماراتي وتفتيشه واعتقاله، ونشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن. وطلبت توضيحات حول هذه الحادثة.

ومن جهته، قدم نائب السفيرة الأميركية اعتذاره عن الحادث، مؤكدا أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع.

بدورها اعتذرت #الشرطة_الأميركية من #رجل_أعمال_إماراتي تعرض للضرب في الولايات المتحدة، بسبب زيه ولغته العربية. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بياناً يتضمن نصائح تخص السفر إلى الدول الغربية.

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