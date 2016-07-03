الشرطة تستخدم متفجرات لفتح سيارة قرب استاد فرنسا

استخدمت الشرطة الفرنسية متفجرات لفتح سيارة كانت متوقفة بصورة غير قانونية قرب استاد #فرنسا في باريس اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة بين منتخبي فرنسا وأيسلندا في دور الثمانية ببطولة #أوروبا لكرة القدم، لكنها قالت إنها لم تعثر على شيء مريب.

وأحدث الانفجار ذعرا بين الجماهير المتوافدة لمشاهدة #المباراة، لكن الشرطة قللت من شأن الحادث وقالت إنها كانت تجري فحصا اعتياديا لسيارة متوقفة في مكان ممنوع.

وأغلقت عدة شوارع حول الاستاد لاستضافته عدة مباريات في بطولة أوروبا لـ #كرة_القدم (يورو 2016).

وقالت متحدثة باسم الشرطة "عمليات الفحص تحدث بشكل معتاد في باريس... لم يفجروا السيارة كلها".

