مقتل 6 بتحطم طائرة روسية لمكافحة الحرائق في سيبيريا

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة روسية تقوم بمهمة لإخماد حرائق في سيبيريا.

وذكر بيان لوزارة الطوارئ على موقعها أن عمال إنقاذ عثروا على طائرة الشحن، وهي من طراز اليوشن 76 في الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد في إقليم إيركوتسك الروسي.

وأظهرت صورة نشرت مع البيان الطائرة، وقد تحطمت إلى قطع في غابة كثيفة، وكان ذيلها سليما. وقالت وكالة أنباء ريا إنه عثر على ست جثث في موقع التحطم.

ويعتقد أن 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي اختفت منذ يوم الجمعة لذا قد يتوقع أن يزيد عدد الضحايا.

وأطلقت عملية بحث وإنقاذ وتشارك فيها فرق أرضية وجوية.

واستخدمت الطائرة اليوشن 76 متعددة الأغراض في الحملة العسكرية التي تشنها روسيا في سوريا.