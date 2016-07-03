المرشحة لقيادة بريطانيا: سأسرع بعملية الخروج من أوروبا

قالت أندريا ليدسوم وهي واحدة من خمسة مرشحين لخلافة ديفيد كاميرون في رئاسة الوزراء اليوم الأحد إنها ستسرع ببدء عملية التفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولدى سؤالها متى ستفعل المادة 50 وهي الخطوة التي تبدأ العملية رسميا أحجمت ليدسوم عن تحديد إطار عمل، لكنها أوضحت اعتقادها أن هذا لابد أن يحدث في أقرب وقت ممكن.

وقالت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحتاج إلى البدء. يجب أن نستغل الفرصة".

وأضافت "يتصل الأمر بطمأنة الشركات. يتعلق الأمر بأن نقول للعالم إننا جاهزون لممارسة الأعمال. لنبدأ في عقد اتفاقات للتجارة الحرة في أقرب وقت ممكن".

وظهرت ليدسون في المراحل الأولى من المنافسة لخلافة كاميرون بوصفها واحدة من أقوى المرشحين من المعسكر المؤيد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد. وكانت واحدة من أبرز المؤيدين للتصويت لصالح خروج بريطانيا قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو حزيران، وشهد تصويت بريطانيا بترك الاتحاد الأوروبي.

وتتصدر السباق وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي كانت من الداعين للتصويت بالبقاء. وقالت ماي يوم الخميس إنها لن تفعل المادة 50 هذا العام.

وقالت ليدسوم "يجب أن يكون الشخص القادم الذي سيقود البلاد شخصا يؤمن بالفرصة التي يتيحها ترك الاتحاد الأوروبي".