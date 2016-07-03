بنغلادش: منفذو هجوم دكا ينتمون لجماعة محلية وليس لداعش

أعلن وزير الداخلية في #بنغلادش، الأحد، أن الإرهابيين الثلاثة، الذين قتلوا 20 شخصاً في عملية احتجاز رهائن في مطعم في دكا، كانوا ينتمون إلى جماعة محلية وليس إلى تنظيم #داعش.

وقال أسد الزمان خان لوكالة فرانس برس: "كانوا أعضاء في جماعة المجاهدين في بنغلادش"، المجموعة المحظورة في البلاد منذ أكثر من عقد، مؤكداً أنهم "لم يكونوا على أي ارتباط بتنظيم داعش".

وتبنى "داعش" الهجوم الذي أدى إلى مقتل 20 رهينة وشرطيين اثنين، وبدأ مساء الجمعة وانتهى صباح السبت بعد 11 ساعة.

وتنفي الحكومة باستمرار وجود أي مجموعة إرهابية دولية في بنغلادش، وخصوصاً "داعش" وتنسب أعمال العنف في البلاد الى جماعات محلية.

من جانبها، بثت الشرطة أسماء ستة مهاجمين قتلوا في الهجوم الذي شنته وحدات مكافحة الإرهاب على المطعم، فيما اعتقل سابع تقوم أجهزة الاستخبارات حالياً باستجوابه.