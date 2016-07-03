ترامب "يغرّد" معاديا كلينتون والجمهور ينتقد

أثار المرشح الجمهوري إلى #البيت_الأبيض دونالد #ترامب الاستياء السبت عندما اتهم في #تغريدة مركبة من نسج خياله، منافسته الديمقراطية هيلاري #كلينتون بالفساد، ورسم فيها نجمة من ستة أضلع.

وهذه النجمة التي تعتبر "رمزا يهوديا" باسم نجمة داود، وتستخدمها الحركة #الماسونية أيضا، مرسومة باللون الأحمر في هذه التغريدة. وتحمل النجمة التي تعلو كمية من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار، عبارة "المرشحة الأكثر فسادا على الإطلاق".

وقد فسر كثيرون هذه الصور المركبة على أنها إشارة إلى معاداة السامية التي ترتبط بفكرة ثابتة تجمع بين اليهود والمال.

وسرعان ما ألغيت التغريدة واستبدلت بها صورة جديدة يظهر فيها الشعار المعادي لكلينتون وسط دائرة حمراء وليس على نجمة داود.

وتسببت تصرفات أخرى لترامب في اتهامه بالتعصب منذ بدء الانتخابات التمهيدية، كدعوته إلى منع #المسلمين من دخول الأراضي الأميركية لـ"تدارك الهجمات التي يشنها #متطرفون"، أو انتقاداته اللاذعة إلى #الهجرة السرية المكسيكية، المتهمة بأنها "تدخل إلى الولايات المتحدة لصوصا ومجرمين".