سمكة كبيرة في المقلى!.. دولة قتلت مصطفى بدر الدين

في الوقت الذي لا يزال فيه #حزب_الله اللبناني رافضاً تقديم وثائق محددة وقانونية صارمة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمختصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق #رفيق_الحريري، تثبت "وفاة" قائده العسكري الذي قتل في #سوريا، أكد مصدر استخباراتي غربي لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن مصطفى بدر الدين قتل على يد دولة، لا على يد جماعة مسلحة، كما ذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور أمس السبت 2 يوليو.

وشكّك المصدر "الاستخباراتي" الغربي برواية "حزب الله" لعملية اغتيال قائده العسكري، بعدما اتّهم جماعات سورية #معارضة باغتياله.

وشرح المصدر الغربي لـ"الشرق الأوسط" الأسس التي استندت عليها بلاده، في تأكيدها عملية قتل #مصطفى_بدر_الدين، من خلال "ترجيح" أن الانفجار "ناجمٌ عن قنبلة فراغية، من النوع الذي تملكه دول كالولايات المتحدة وروسيا و#إيران وسوريا".

ويتفق كلام المصدر الغربي مع الكلام الذي سبق لإعلام "حزب الله" أن قاله في معرض وصفه لحالة بدر الدين التي بدا عليها بعد مقتله.

إذ أكدت "الأخبار" التابعة لميليشيا "حزب الله" وقبل ظهور حسن نصرالله للإعلان عن ملابسات الاغتيال، بأن الانفجار الذي قتل فيه بدر الدين أقرب الى الانفجار الذي تحدثه القنبلة الفراغية.

واستند كلام الصحيفة إلى أن جثة بدر الدين لم تصب إصابات بادية وظاهرة، بل مجرد "نزف في الأنف والعينين" كما سبق وقالت الصحيفة ثم جاء وكذّبه أمين عام الحزب بقوله إن جماعات مسلحة تقف وراء اغتيال قائده، بعملية سمّاها "قصفاً" مدفعياً.

ما ترك ظلالا من الشك حول طريقة مقتل بدر الدين، بعد تناقض روايات الحزب التي وصلت حد تكذيب الواحدة للأخرى، خصوصا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أعلن أن أي قصف لم تقم به الجماعات السورية المعارضة في المنطقة التي قيل إن بدر الدين قتل فيها، وطالب المرصد حسن نصرالله برواية قصة مقنعة أكثر لعملية مقتل قائده العسكري، الأمر الذي لم ترد عليه مصادر "حزب الله".

وأكّد المصدر الغربي الذي نقلت عنه "الشرق الأوسط" اللندنية الرواية التي نقضها "حزب الله" بمقتل قائده، من خلال الاستدلال على الكيفية التي ظهرت بها جثة بدر الدين، فقال إنها "كانت سليمة من الخارج مهشمة بالكامل من الداخل". وأن هذا "نوع من الآثار التي يتركها عصف #القنبلة_الفراغية على الجسد".

وبذلك يكون المصدر الغربي الذي اتفق في معلوماته مع المعطيات التي "تنصّل" منها "حزب الله" في ما بعد، لأسباب لم تتضح بعد، قد كذّب حسن نصرالله عندما أكد أن قائده العسكري قتل بقصف مدفعي.

إلا أن المصدر الغربي، لم يجزم باسم الدولة التي تقف وراء #اغتيال بدر الدين في سوريا قائلاً: "من يريدون بدر الدين ميتاً، كُثُر. ولكل سيناريو أسبابه الكافية ومسوغاته المنطقية، وليس هناك أحد معنيّ الآن باستعراض عملية الصيد طالما أن السمكة الكبيرة في المقلى!". على حد تعبيره للمصدر السابق.