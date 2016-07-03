سناتور أميركي يدعو للتعاون مع باكستان لمحاربة المتطرفين

دعا السناتور الأميركي جون مكين اليوم الأحد لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان وقال إنهما يواجهان عدوا مشتركا يتمثل في تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة.

وأضاف مكين الذي يزور باكستان حاليا ضمن وفد أميركي أنه عقد "اجتماعا ممتازا" مع مسؤولي وزارة الخارجية الباكستانية.

وقال للتلفزيون الوطني الباكستاني (بي.تي.في) "نعود برسالة مفادها أن لدينا عدوا مشتركا هو تنظيم داعش والإسلام المتطرف والإرهاب. ونتطلع لعلاقات وثيقة (بين البلدين) وحل أي خلافات بيننا".

وفي إطار الزيارة توجه مكين إلى ميرانشاه عاصمة إقليم وزيرستان الشمالية المتاخم لأفغانستان. وكان الإقليم يخضع لسيطرة جماعات متطرفة مثل طالبان الباكستانية وشبكة حقاني المتطرفة حتى شن الجيش الباكستاني حملات ضدها في 2014.

وقال مكين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي "تأثرت للغاية بالتقدم (الذي أحرز على الأرض)".

وأضاف "أرى أننا نعمل معا في مواجهة تحد مشترك هو الإرهاب وهذا النوع من الاجتماعات مفيد جدا لبلدينا".