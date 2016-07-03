قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الاثنين في باريس

يعقد قادة فرنسا وإيطاليا والمانيا الاثنين في باريس قمة مع دول غرب البلقان تتمحور حول الهجرة وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، الأحد، إن اللقاء يهدف خصوصاً إلى "تنظيم التعاون" بين دول البلقان المعنية وهي مقدونيا والبوسنة وكوسوفو وصربيا وألبانيا ومونتينغرو، وشركائها في الاتحاد، سلوفينيا وكرواتيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا.

وتنضم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى القادة وسيتم خلالها بحث مسألة "طريق البلقان" التي سلكها عدد كبير من المهاجرين السوريين أو العراقيين ومكافحة الإرهاب.

ولفت المصدر إلى أن المنطقة تشكل "معبراً للمقاتلين الأجانب" المتجهين إلى سوريا والعراق.

كما سيتم، خلال القمة، تخصيص 400 مليون يورو بينها 140 مليوناً من الأموال الأوروبية لمشاريع التعاون الإقليمي في ما يتعلق بالعبور وشبكات الكهرباء والشباب.

يشار إلى أن قمة باريس هي الثالثة في إطار "عملية برلين" التي انطلقت في 2014 لتشجيع الإصلاحات والتنمية في دول البلقان الست التي اجتازت مراحل مختلفة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر أنه إذا كانت القمة تتعلق بالتعاون فإنها لن تبحث مسألة توسيع الاتحاد بشكل مباشر، وهي مسألة تتعلق بأهداف "بعيدة الأمد".

ويعقد اللقاء جلسات مغلقة تبدأ في الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش ويختتم بعشاء عمل على أن يدلي الرئيس الفرنسي بكلمة الساعة 17.45 بتوقيت غرينتش.