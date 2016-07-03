ملادينوف:حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتلاشى

حذر مبعوث #الأمم_المتحدة للسلام في #الشرق_الأوسط نيكولاي #ملادينوف اليوم الأحد من أن #حل_الدولتين لـ#الصراع_الفلسطيني_الإسرائيلي يتلاشى بعد أن رفض الطرفان انتقادات الوسطاء الدوليين.

ودعا تقرير اللجنة #الرباعية_الدولية الذي صدر يوم الجمعة #إسرائيل لوقف سياسة #الاستيطان على #الأراضي_المحتلة . وتضم اللجنة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.

وقال التقرير إن السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى "تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين". ودعا التقرير #السلطة_الفلسطينية لاتخاذ خطوات لإنهاء العنف وإدانة "كل صور الإرهاب" وبذل مزيد من الجهد لمواجهته، حسب التقرير.

وقال ملادينوف في تعليق أرسله للصحفيين اليوم الأحد عبر البريد الإلكتروني: "تقرير اللجنة الرباعية يدق جرس إنذار بأننا ننزلق نحو حقيقة الدولة الواحدة الخطرة والتي لا تتوافق مع آمال الشعبين".

وتطرق ملادينوف إلى انتقاد الفلسطينيين والإسرائيليين للتقرير. وقال متسائلا: "هل ينكر أي شخص أن #المستوطنات غير القانونية.. تقوض آمال حل الدولتين؟".

ورحبت إسرائيل بأجزاء من تقرير اللجنة الرباعية الدولية لكنها أشارت إلى عدم وجود تغيير في سياستها الاستيطانية.

من جهته عبر متحدث باسم الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس عن عدم رضائه لعدم دعوة اللجنة الدولية لانسحاب إسرائيلي كامل من #الأراضي_الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل عام 1967.

ودعا ملادينوف القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لتنفيذ التوصيات المذكورة في التقرير. وقال: "أدعو قياديي الجانبين لعدم إضاعة هذه الفرصة".