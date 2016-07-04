استقالة رئيس حزب يوكيب المؤيد لخروج بريطانيا من أوروبا

أعلن نايجل فاراج اليوم الاثنين استقالته من رئاسة حزب الاستقلال (يوكيب) المناهض للاتحاد الأوروبي وللهجرة، معتبرا أنه حقق هدف حياته المتمثل بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال خلال مؤتمر صحافي "هدفي هو الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولقد أنجزت مهمتي"، مضيفا أنه يستقيل بالتالي من رئاسة يوكيب.

وأضاف "أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء صرحت بأني أريد استرجاع بلدي. الآن أقول إني أريد استرجاع حياتي".

وكان فاراج (52 عاما) الذي كان أحد مؤسسين لحزب الاستقلال في 1993، استقال من قيادة الحزب في 2009 ثم في 2015 قبل أن يعود إلى النشاط.

وقال فاراج "جئت من عالم الأعمال (وسيط) لأني أعتقد أن على بلادنا أن تحكم نفسها بنفسها. لم أكن يوما أرغب في أن أكون رجل سياسة".

وأضاف "سأستمر في دعم الحزب ودعم قائده الجديد. وسأتابع عن كثب عملية التفاوض مع بروكسل وأتحدث بين الفينة والأخرى أمام البرلمان الأوروبي".

واعتبر نايجل فاراج في بيان أن حزبه يمكن "أن يعرف أياما أفضل" أخرى إذا التزمت الحكومة الجديدة بالتعهدات المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.