الشرطة الإيطالية تكشف شبكة لتهريب البشر وتعتقل العشرات

اعتقلت الشرطة الإيطالية 25 إريتريا و12 إثيوبيا وإيطاليا واحدا اليوم الاثنين قائلة إنهم أعضاء في شبكة هربت آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.

وقالت الشرطة إن أفراد الشبكة اعتقلوا في عشر مدن إيطالية وإنهم اتهموا بتهريب البشر والمخدرات وجرائم مالية مختلفة، مشيرة إلى أن شهادة إريتري ألقي القبض عليه في 2014 مكنت الشرطة من الوصول إلى الشبكة.

وأضافت في بيان أن الرجل وهو في إيطاليا للمرة الأولى "قدم وصفا تفصيليا للنشاط الإجرامي لواحدة من أخطر عصابات تهريب المهاجرين الدولية العاملة في شمال إفريقيا وفي إيطاليا".

وأضاف البيان أن شهادة الرجل أتاحت للشرطة مداهمة متجر صغير للعطور في وسط روما في 13 يونيو (حزيران) حيث عثرت على526 ألف يورو (585 ألف دولار) و25 ألف دولار نقدا وكذلك دفتر عناوين به معلومات عن أعضاء الشبكة.

وشهدت أسوأ أزمة مهاجرين إلى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قيام مئات الآلاف من الأشخاص بدفع أموال لمهربين يأخذونهم في رحلات من ليبيا في قوارب متهالكة للإبحار في البحر المتوسط.

وتحملت إيطاليا الكثير من عبء الأزمة إذ وصل نحو 60 ألف مهاجر إلى سواحلها في قوارب هذا العام.