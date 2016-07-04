باريس: لا مبرر لبناء منازل جديدة في مستوطنات القدس

أدانت فرنسا، الاثنين، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء منازل جديدة في المستوطنات، معتبرة أنه ليس هناك "تطورات على الأرض يمكن أن تبرر مثل هذه التدابير".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رومان نادال، إن باريس "تدين موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء مئات المنازل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأضاف "كما أشار التقرير الأخير للجنة الرباعية، فإن كل إعلان جديد عن مستوطنات، وهي غير قانونية بالنسبة للقانون الدولي، يؤجج التوتر".

ووافقت إسرائيل على بناء 560 منزلا جديدا في مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن متحدث باسم المستوطنة الاثنين.

وأكد المتحدث أنه تم مساء الأحد إبلاغ رئيس بلدية المستوطنة بشكل رسمي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان السماح لتخطيط بناء منازل في المستوطنة.

وبحسب وسائل الإعلام فإن نتنياهو أعطى موافقته على مشروع بناء 240 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية، وكذلك 600 وحدة للفلسطينيين في بيت صفافا، وهي حي عربي في المدينة.