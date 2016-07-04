تركيا تقترح على روسيا التعاون لقتال تنظيم داعش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إنه لم يقترح إمكانية فتح تركيا قاعدة إنجيرليك الجوية لروسيا وأضاف أن أنقرة منفتحة على التعاون مع موسكو في قتال تنظيم داعش.

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن للطائرات الروسية استخدام إنجيرليك قال تشاووش أوغلو "لم أدل بهذا التعليق. قلت إن بإمكاننا التعاون مع أي شخص في قتال داعش".

وأضاف "قلنا إننا قد نتعاون مع روسيا في الفترة المقبلة في قتال داعش، ولم أذكر أي تعليق يشير إلى قدوم الطائرات الروسية إلى قاعدة إنجيرليك الجوية".

وتعهدت #موسكو بإعادة بناء العلاقات بعد أن عبر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الأسبوع الماضي عن أسفه لإسقاط الطائرة بالقرب من الحدود السورية. كانت موسكو قد قطعت تقريبا جميع العلاقات الاقتصادية ومنعت السياح من زيارة المنتجعات التركية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة مع محطة (تي.آر.تي. خبر) أمس الأحد "سوف نتعاون مع أي شخص يقاتل داعش تنظيم داعش. نقوم بذلك منذ فترة طويلة وفتحنا قاعدة إنجيرليك لهؤلاء الذين انضموا للقتال النشط ضد داعش".

وأضاف "لما لا نتعاون مع روسيا كذلك في هذا الإطار؟ داعش عدونا ونحن بحاجة إلى قتال هذا العدو".

وبينما تقر تركيا وروسيا بتهديد داعش تقفان على طرفي نقيض في الصراع السوري، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية استخدام الروس لقاعدة إنجيرليك.