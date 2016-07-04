توقيف شخصين يشتبه بأنهما إرهابيان في مطار اسطنبول

أوقف شخصان يحملان جنسية قرغيزستان ويشتبه في أنهما من عناصر تنظيم #داعش في وقت متأخر الأحد في #مطار_أتاتورك بـ#اسطنبول الذي استهدف باعتداء دامٍ في 28 حزيران/يونيو خلف 45 قتيلاً، وفق وكالة دوغان للأنباء.

وقال المصدر إن الموقوفين، وعرفا بالحروف الأولى من الاسم واللقب هما كي في (25 عاماً) واف ام اي (35 عاماً)، ويجري استجوابهما من شرطة مكافحة الإرهاب.

كما عثرت الشرطة في حقائبهما على مناظير حرارية وجوازي سفر ليسا ملكهما، وفقاً لدوغان.

ويأتي توقيف هذين الشخصين بعد أن وجهت محكمة في اسطنبول التهمة وحبست الأحد 13 متهماً، بينهم 10 أتراك لعلاقتهم بالاعتداء.

كذلك أوقفت الشرطة، في إطار التحقيق، 29 شخصاً، "بينهم أجانب"، وفق رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم.

من جهة أخرى، ما زال 49 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات إثر الاعتداء الرابع والأشد دموية في اسطنبول منذ بداية العام الحالي، والذي لم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيه، في حين وجهت السلطات التركية أصابع الاتهام فيه لـ"داعش".

وذكرت السلطات أن الانتحاريين هم أوزبكي وقرغيزي وروسي. وأشارت وكالة أنباء الأناضول إلى اسمي رحيم بولغاروف وفاديم عصمانوف دون تحديد جنسيتيهما.

وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة في وسط آسيا، خزانات بشرية للتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق.

من جانبها، لفتت وسائل إعلام تركية إلى أن العقل المدبر لاعتداء مطار اسطنبول هو الشيشاني أحمد شاتييف.

وقالت صحيفة "حرييت" إنه قائد "داعش" في اسطنبول.