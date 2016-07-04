جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلي عائلتين فلسطينيتين

هدم #جيش_الاحتلال_الإسرائيلي ليل الأحد-الاثنين منزلين يعودان إلى فلسطينيين نفذا في كانون الأول/ديسمبر الماضي هجوما بالسكاكين.

وقام الجيش بهدم منزلي #عيسى_عساف و #عنان_أبو حبسة في #مخيم_قلنديا للاجئين بين #القدس و #رام الله، في حين أصيب أربعة فلسطينيين بعد اندلاع اشتباكات مع الجيش في المكان، حسب مراسل لوكالة "فرانس برس".

وقال محمد ابو حبسة، والد عنان لوكالة "فرانس برس" وهو يقف بالقرب من أنقاض المنزل: "لقد أخبرونا بالفعل بأنهم سيأتون للهدم تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا (الإسرائيلية) غير العادل". وأضاف: "لا أعرف ماذا سيستفيدون" من هدم البيت.

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين #اونروا التابعة للأمم المتحدة في بيان هدم المنزلين معتبرةً القرار الإسرائيلي "نوعا من العقاب الجماعي".

وقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتانياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات التي تُعتبر عقابا جماعيا يؤدي إلى تشريد عائلات بأكملها.