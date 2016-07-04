حكم بإعدام رجل قتل 18 شخصا في الصين

أعلنت #السلطات_الصينية أن حكما بالإعدام صدر على رجل دِين بإضرام النار عمدا في حافلة مكتظة بالركاب، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان ما يونغبينغ (34 عاما) أشعل النار في كانون الثاني/يناير في حافلة في #ينشوان عاصمة إقليم نينغتشيا (شمالا)، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وجرح 32 آخرين جميعهم من ركاب الحافلة.

ودانت #المحكمة_الشعبية الوسيطة في ينشوان ما بالتعمد في إشعال حريق وحكمت عليه الأحد بالإعدام، كما قالت حكومة المقاطعة على مدونتها للرسائل القصيرة.

وأضافت حكومة المقاطعة أن ما اعترف بالتهم الموجهة إليه، لكنه قال إنه سيستأنف الحكم.

وكانت السلطات الصينية ذكرت في كانون الثاني/يناير أن الرجل أراد "الانتقام" بسبب دين مترتب عليه، وعدم تقاضيه أتعابه من ورشة يعمل فيها.