خفض حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 33 قتيلاً

أعلن مسؤولون باكستانيون، الاثنين، أن حصيلة ضحايا #الفيضانات التي ضربت، الأحد، منطقة نائية في شمال #باكستان خفضت إلى 33 قتيلاً، بينما نشر الجيش لمساعدة سكان المنطقة المنكوبة.

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن 43 قتيلاً على الأقل، قضى معظمهم في قرية اورسون في إقليم شيترال في ولاية خيبر بختونخوا، القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وقد جرفت المياه منازل على أثر أمطار غزيرة.

وقال المسؤولون إنه تم احتساب بعض الضحايا مرتين.

وبين هؤلاء مهندسان صينيان وباكستانيان كانوا يعملون في مشروع سد في تاربيلا في المنطقة نفسها، و29 من سكان اورسون، كما ورد في الحصيلة الجديدة.

وما زال 13 شخصاً مفقودين في منطقة شيترال، وفق نائب مفوض شرطة الإقليم، أوسامة ورايش.

وأدت أمطار غزيرة وحوادث انزلاق للتربة في نيسان/أبريل إلى مقتل 127 شخصاً في خيبر بختونخوا وجلجيت بالتستان وكشمير الباكستانية.

كذلك تتسبب الأمطار الغزيرة في موسم الربيع والأمطار الموسمية في تموز/يوليو وآب/أغسطس سنوياً بانهيار الكثير من المساكن في المناطق الريفية الفقيرة.

وتسببت الأمطار والسيول بمقتل المئات، وتدمير الطرق والمزروعات خلال السنوات الأخيرة، وبلغت حصيلتها الصيف الماضي 81 قتيلاً ونحو 300 ألف منكوب.

وكانت سنة 2010 الأسوأ عندما غمرت المياه تقريباً خمس مساحة البلاد، وأسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، وتشريد 20 مليوناً.