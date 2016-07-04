داعش والقاعدة يتنافسان على شن هجمات منفردة في الهند

قال موقع سايت الأميركي الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت إن فرعا إقليميا لتنظيم القاعدة حث على شن هجمات فردية في الهند.

وتأتي دعوة تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية بعد تحذيرات لمسؤولين أمنيين وخبراء من أن تنظيمي القاعدة وداعش يحاولان التفوق على بعضهما في المنطقة.

وفي رسالة صوتية على الإنترنت من المزعوم أنها من عاصم عمر زعيم تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، قال عمر إنه على مسلمي الهند أن يحذوا حذو الشبان في أوروبا ويوجهون ضربات للشرطة الهندية وكبار المسؤولين الهنود محملا إياهم مسؤولية العنف الطائفي.

ومنذ نشأته في عام 2014 يحرض تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية على شن هجمات إلا أن مسلمي الهند الذين يزيد عددهم عن 160 مليونا لا يتأثرون بهذه الدعوات بشكل كبير. وقال مسؤولون هنود إن قليلين فقط هم من حاولوا الانضمام لتنظيم داعش.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الهندية إنه شاهد التقارير الإعلامية عن أحدث تحذير للقاعدة ولكن ليس لديه تعليق فوري. وأضاف أن الوكالات الأمنية على دراية بالأمر.