شرطة بنغلادش تسعى لتأكيد هوية مهاجمي مطعم دكا

أعلن نائب قائد شرطة دكا، ماسدور رحمن، لرويترز، الاثنين، أن الشرطة تحاول تأكيد هوية مهاجمي مطعم دكا للتأكد مما إذا كانت الأسماء التي وردت في وسائل الإعلام على لسان أصدقاء وأفراد عائلة صحيحة.



وظهرت كتابات على موقع فيسبوك على الإنترنت نشرها أصدقاء تعرفوا على ثلاثة من المهاجمين الستة الذين قتلوا في الهجوم.



وقال رحمن إن الشرطة تتحرى من صور المشتبه بهم، وتقوم بمضاهاتها بالجثث وتجري مقابلات مع أفراد الأسر، وتجري اختبارات للحمض النووي.