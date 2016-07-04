قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا وتغلق الضفة

أفاد مراسل قناة "العربية" مساء الأحد-الاثنين أن أعدادا كبيرة من #قوات_الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت #مخيم_قلنديا شمال #القدس المحتلة.

وأكد المراسل في #الأراضي_الفلسطينية أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في عملية اجتياح المخيم، فيما تدور مواجهات في داخل أزقة المخيم بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للنيران وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان #مستوطنون إسرائيليون شنوا أول أمس عدة هجمات متزامنة ضد سيارات السكان الفلسطينيين على مفترقات الطرق الرئيسة في #الضفة_الغربية أسفرت عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار أكبر عملية عسكرية ضد الضفة منذ عامين، حيث أغلقت سلطات الاحتلال الأسرائيلي طرقا عدة في الضفة خصوصا في منطقة #الخليل ضمن إجراءات عقابية بدأتها بعد وقوع عدة عمليات أخيرا ضد مستوطنين وجيش الاحتلال.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغر الذي أعطى الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر للتحرك بكامل الحرية من أجل الحفاظ على ما سماه "الأمن الإسرائيلي في الضفة".