كيري يعرض المساعدة في تحقيقات هجوم دكا

عرض وزير الخارجية الأميركي، جون #كيري ، مساعدة رئيسة وزراء #بنغلادش، الشيخة حسينة، في التحقيق الجاري بشأن مدبري قتل 20 شخصاً في مطعم بـ#دكا وذلك في الوقت الذي قامت فيه الشرطة ببحث كيفية تحول المهاجمين الشبان والأثرياء والمتعلمين إلى #التطرف .



وقالت الشرطة إن كل المسلحين الستة قُتلوا في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة والذي لم يسبق له مثيل في بنغلادش من حيث حجمه ووحشيته من مواطني بنغلادش، مما جعل السلطات في حالة تشوش، بسبب انتشار الفكر المتطرف على ما يبدو في بلد كان يعد حتى الفترة الأخيرة دولة ديمقراطية علمانية مستقرة نسبياً.



وأعلن تنظيم #داعش مسؤوليته عن الهجوم.



من جانبه، رفض وزير الداخلية، أسد الزمان خان، هذه الادعاءات وأنحى باللوم على "جماعة المجاهدين في بنغلادش" وهي جماعة محلية متطرفة تقول إنها تمثل "داعش" ولكن لا توجد علاقة مؤكدة معه.

وألقى خان خلال مقابلة مع رويترز باللوم في الهجوم على متطرفين محليين، ارتكبوا موجة من جرائم قتل أفراد أقليات خلال السنة والنصف الأخيرة . وأضاف أن ثلاثة من المهاجمين الستة كانوا مختفين منذ ستة أشهر.



وتحدث كيري هاتفياً مع حسينة وعرض عليها مساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي في التحقيق.



كذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، في بيان إن "الوزير كيري شجع حكومة بنغلادش على إجراء تحقيقها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وعرض تقديم مساعدة فورية من هيئات إنفاذ القانون الأميركية، ومن بينها مكتب التحقيقات الاتحادي".