ماليزيا تؤكد صلة داعش بهجوم بقنبلة على مركز ترفيهي

أكدت السلطات الماليزية اليوم الاثنين مسؤولية تنظيم داعش عن هجوم بقنبلة على مركز ترفيهي الأسبوع الماضي.

وقال الشرطي خالد أبوبكر إنه جرى القبض على رجلين لصلتهما بالهجوم وإنهما تلقيا تعليمات مباشرة من محمد واندي محمد جدي وهو مقاتل ماليزي معروف بتنظيم داعش.

وقال خالد في مؤتمر صحافي "تلقى الشخصان اللذان ألقي القبض عليهما تعليمات من محمد واندي الذي وجههما لتنفيذ هجمات في ماليزيا على قادة حكومتنا وكبار مسؤولي الشرطة وقضاة. هذه الأطراف الثلاثة تعد مصدر خطر لأنشطة تنظيم داعش".

وأضاف أن الشرطة تبحث عن رجلين آخرين يعتقد أنهما على صلة مباشرة بالهجوم.

وكانت الشرطة استبعدت في 28 يونيو حزيران الإرهاب كدافع للهجوم الذي وقع بعد الفجر أثناء متابعة زبائن المركز الترفيهي لمباراة في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا على الهواء مباشرة.

وقال المحققون في بادئ الأمر إن الدافع الأكثر ترجيحا هو خصومة في مجال العمل أو استهداف شخص بعينه في المركز الترفيهي إلا أنهم اضطروا لإعادة تقييم موقفهم بعد ذلك بيوم بعد أن أعلن تنظيم داعش على فيسبوك مسؤوليته عن الهجوم.

وقال خالد إن الشرطة اعتقلت 13 شخصا بينهم شرطيان برتبة منخفضة في حملة لمكافحة الإرهاب في أعقاب الهجوم.

وأضاف خالد أن المعتقلين خلال الحملة تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات على مسؤولين كبار "وعلى مراكز ترفيهية أيضا يعتبرونها غير إسلامية".

والمعتقلون كلهم وبينهم الشخصان المرتبطان بشكل مباشر بالهجوم ماليزيون.