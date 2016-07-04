نقل مساعدات تركية من ميناء أشدود إلى قطاع غزة

وصلت 10 شاحنات محملة بـ #مساعدات_تركية إلى قطاع #غزة اليوم الاثنين عبر #معبر_كرم_ابو_سالم ، وهي جزء من حمولة سفينة المساعدات التركية التي وصلت الأحد إلى ميناء #اشدود الإسرائيلي.

وقال يوسف إبراهيم، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تديرها حركة #حماس، في مؤتمر صحافي عقده بحضور وفد من جمعية #الهلال_التركي قرب المعبر: "هذه الشاحنات الـ10 جزء من حوالي 400 شاحنة مساعدات تركية للقطاع"، مبينا أن "سفينة المساعدات التركية للقطاع وصلت (ميناء اشدود) مساء أمس، وهي تقل 11 ألف طن تتضمن طرودا غذائية وألعاب أطفال وملابس وأحذية".

وأوضح إبراهيم أنه "سيتم توزيع المساعدات بالتعاون مع #الهلال_الأحمر_التركي و #الهلال_الأحمر_الفلسطيني إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات محلية للعائلات الفقيرة"، مؤكداً أنه سيتم "توزيع الألعاب والهدايا للأطفال مساء اليوم بمناسبة حلول #عيد_الفطر " الذي يصادف الأربعاء. ودعا إلى "مزيد من المساعدات لتخفيف حصار غزة".

من جانبه، أعلن غازي حمد وكيل وزارة الشؤون الخارجية لحماس، أن السفير التركي لدى #السلطة_الفلسطينية مصطفى ارنتيش وصل صباح الاثنين إلى غزة لمتابعة وصول المساعدات.

وأعلنت #إسرائيل و #تركيا الأسبوع الماضي تطبيع العلاقات بينهما إثر اتفاق بين الدولتين.

وفي إطار الاتفاق بين الدولتين، تقدم إسرائيل اعتذارها عما حدث لسفينة المساعدات التركية التي حاولت منذ سنوات كسر حصار غزة، وتدفع تعويضات لأهالي القتلى، كما تسمح بنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر أراضيها.

كما سيكون بإمكان تركيا الاستثمار في البنى التحتية الفلسطينية وتقديم المساعدات عبر مرفأ اشدود إلى سكان القطاع الذي يعاني حصارا إسرائيليا عمره أكثر من 10 سنوات.