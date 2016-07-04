30 قتيلا في 4 أيام بحرب الفلبين على المخدرات

قالت الشرطة الفلبينية إن 30 "تاجر مخدرات" قتلوا منذ أداء رودريغو دوتيرتي اليمين رئيساً للبلاد، يوم الخميس، معلنة مصادرتها مخدرات قيمتها نحو 20 مليون دولار لكن مثيرة في نفس الوقت غضب محامين.

وفاز دوتيرتي بالانتخابات في مايو بناء على وعود بالقضاء على الجريمة لكن أسلوب خطابه التحريضي وتأييده لعمليات القتل خارج إطار القانون أثارت قلق الكثيرين، وأعادت إلى أذهانهم ماضي البلاد الاستبدادي.

وتوفي أكثر من 100 شخص معظمهم مشتبه في أنهم من تجار المخدرات أو لصوص سيارات أو أشخاص ارتكبوا جرائم اغتصاب في إطار حملة مكثفة تقوم بها الشرطة لمحاربة الجريمة منذ انتخابه في التاسع من مايو.

وقال إيدري أولايلا، الأمين العام للاتحاد الوطني لمحامي الشعب، إن عمليات القتل يجب أن تتوقف.

وذكر في بيان: "يجب أن يتوقف خطر المخدرات، ومع ذلك يجب أن تتوقف أيضا سلسلة عمليات الإعدام لمستخدمي المخدرات المزعومين أو أباطرة تجارة المخدرات والتي تحدث فجأة بشكل متعمد ومتوقع".