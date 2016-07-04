4 طائرات "أف 16" بولندية تشارك في التحالف ضد داعش

أعلن الجيش البولندي اليوم الاثنين إرسال 4 طائرات من طراز أف-16 بالإضافة إلى 210 جنود إلى الكويت والعراق للمشاركة في التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وبذلك تكون بولندا قد وفت بوعدها بإرسال جنودها إلى الشرق الأوسط قبل قمة حلف شمال الأطلسي، المقرر عقدها في وارسو يومي 8 و9 تموز/يوليو الحالي.

وقال وزير الدفاع أنتوني مازيرفيتش خلال حفل توديع المغادرين في قاعدة يانوف العسكرية "سندعم حلفاءنا عبر الدوريات حيث يهدد الإرهابيون السلام والأمن. هذا برهان حقيقي على تضامننا".

وأضاف "أنها مهمة تكتسب أهمية خاصة، لأنها الأولى من نوعها لطائرات أف-16 بولندية من هذا الطراز".

من جهتها، قالت متحدثة باسم قاعدة لاسك (وسط) حيث كانت الطائرات تربض لفرانس برس أن "الطائرات ستؤدي مهمات استطلاع، ولن تحلق في الأجواء السورية".

ووفقا لقائد الوحدة البولندية توماس ياتشاك، فإن "مهمة الطيارين تقضي بالحصول على صور للإرهابين الذين يحلقون فوقهم" مضيفا "لن يشاركوا بشكل مباشر في المهام القتالية".

من جهة أخرى، أضافت المتحدثة أيضا أن 60 جنديا من القوات الخاصة سيتوجهون إلى العراق، حيث "سيتولون مهام التدريب" للقوات العراقية.

وأوضحت أن مغادرة الطائرات والجنود ستتم على مدى يومين.

وخوفا على أمنها من روسيا المجاورة، تعرب بولندا عن تأييدها للولايات المتحدة والدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي.

ومنذ انضمامها إلى حلف الأطلسي عام 1999، شاركت بولندا في تحالفات عسكرية دولية كبرى في العراق وافغانستان.