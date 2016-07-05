ارتفاع عدد المتهمين في هجمات مطار اسطنبول إلى 30

ذكرت وكالة الأنباء التركية دوغان أن 17 شخصا آخرين هم 11 روسيا و6 أتراك وجهت إليهم التهمة ليل الاثنين الثلاثاء "بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" وأوقفوا في #اسطنبول في إطار التحقيق في تفجيرات مطار أتاتورك الانتحارية، ليرتفع عدد المتهمين في الاعتداء إلى 30 شخصا.

ولم تكشف الوكالة هويات الروس، مكتفية بالقول إنهم على علاقة بالاعتداء الذي استهدف في 28 يونيو مطار #أتاتورك وأسفر عن سقوط 45 قتيلا.

وكان 13 مشتبهاً بهم بينهم 3 أجانب اتهموا وأودعوا الحبس مساء الأحد.

من جهة أخرى، أوقفت الشرطة مساء الأحد قيرغيزيين يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم #داعش في المطار المستهدف، بينما عززت الشرطة وجودها بشكل كبير في المناطق الحساسة، كما أعلن رئيس الوزراء التركي.

وقالت وكالة دوغان إن الموقوفين اللذين عرفت عنهما بالأحرف الأولى من الاسم واللقب هما كي في (25 عاما) واف ام اي (35 عاما).

وعثرت الشرطة في حقائبهما على مناظير ليلية وملابس عسكرية وجوازي سفر لهما باسمين مختلفين.

ويعتقد المسؤولون أن تنظيم داعش وراء الهجوم على المطار الذي يعد الأسوأ في سلسلة الهجمات التي شهدتها أكبر مدينة تركية هذا العام.