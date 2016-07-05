تحطم مروحية تركية تقل ضباطا كبارا ومقتل 6

قالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن 6 أشخاص لقوا حتفهم، عندما تحطمت طائرة هليكوبترعسكرية تقل 15 شخصا، بينهم ضباط كبار في الجيش شمال شرقي تركيا المطل على البحر الأسود اليوم الثلاثاء.

قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم للصحافيين في تعليقات بثها التلفزيون إن الحادث الذي وقع في مرتفعات إقليم قره سون نتج فيما يبدو عن سوء الأحوال الجوية.

وقالت مصادر عسكرية إن 8عسكريين وأقارب لهم كانوا على متن الطائرة وقت الحادث.

وقالت وكالة دوغان للأنباء إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في إقليم قره سون بمنطقة شمال تركيا المطلة على البحر الأسود اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن ضابطا برتبة بريجادير جنرال وآخر كولونيل واثنين برتبة ميجر ضمن من كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت.