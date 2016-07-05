بروكسل.. السجن 16 عاما لأعضاء خلية فيرفيي

قضت المحكمة الجنائية في بروكسل على 3 من المتهمين الرئيسيين في خلية "فيرفيي" بالسجن ستة عشر عاما. وأكد رئيس المحكمة في تلاوة حيثيات الحكم أن الخلية كانت تخطط لتكوين مجموعات تكلف بتنفيذ اعتداءات تصيب عددا كبيرا من المدنيين.

وذكر بيير اندريس أن المتهمين "ينتمون إلى عالم الجريمة والتطرف وفي طلاق مع المجتمع وقد استهدفوا قيم العيش المشترك. وأنهم يفتقدون أدنى التربية الدينية بل يجهلون الدين الاسلامي".

وصدرت الأحكام بالسجن ستة عشر عاما ضد صهيب العابدي ومحمد حمزة إرشاد ومروان البالي، لأنهم زعماء الخلية في بلجيكا. كما قضت المحكمة بالسجن ثماني سنوات ضد عمر دماش، لأنه تولى في أثينا تسهيل عبور المقاتلين بين سوريا وأوروبا.

وحكم المحكمة يستهدف المشكلة بكاملها والشبكة ككل وصدرت الأحكام على أعضائها ونسيت العدالة المتهمين. وقد حاولت المحكمة إثبات وجود خطة ما. وتم التفكير في مركز للشرطة هدفا لهذه الخطة أو اختطاف شخصية سياسية. والآن شددت المحكمة على دليل الكمبيوتر الذي حُجِزَ في أثينا حيث عثر المحققون على أثر ذكر مطار بروكسيل وهكذا تم ربط القضية بالمطار، بعد أن كان الحديث عن باريس ثم بروكسيل وهكذا.