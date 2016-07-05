انتحاري يهاجم مركزاً للشرطة في إندونيسيا

أعلن متحدث باسم #الشرطة الإندونيسية أن انتحاريا يقود دراجة نارية هاجم مركزا للشرطة في مدينة #سولو، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتله وإصابة شخص بجروح، وفقا لمحطة تلفزيون إندونيسية.



وأبلغ المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية بوي رافلي آمار محطة تلفزيون "مترو" أن المهاجم "اقتحم الفناء بدراجة نارية وفجّر نفسه".



ورفعت السلطات الإندونيسية درجة التأهب الأمني منذ أن أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم في العاصمة #جاكرتا في يناير أودى بحياة 4 أشخاص. وقتل فيه أيضا المهاجمون الأربعة.