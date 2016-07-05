تركيا تسجن 17 شخصاً على صلة بتفجيرات اسطنبول

أمرت تركيا اليوم الثلاثاء بسجن 17 مشتبهاً بهم معظمهم أجانب فيما يتصل بهجمات انتحارية وقعت الأسبوع الماضي في مطار اسطنبول الرئيسي، والذي وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه من تنفيذ متطرفين من تنظيم داعش، ينتمون للاتحاد السوفيتي السابق.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين إلى30 فيما يتصل بثلاثة تفجيرات انتحارية في مطار أتاتورك أسفرت عن مقتل 45 شخصا، وإصابة المئات وهي الأكثر دموية في سلسلة التفجيرات التي استهدفت تركيا هذا العام.

وأعقب هذه التفجيرات هجمات كبرى في بنغلادش والعراق والسعودية خلال الأسبوع المنصرم، ويبدو أن توقيت هذه الهجمات جاء بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر.

وقال أردوغان للصحافيين بعد الصلاة في مسجد باسطنبول في بداية عيد الفطر في تركيا "هذه الواقعة بالطبع داخل إطار داعش.. إنها عملية نفذت بأساليبهم."

وفتح ثلاثة مسلحين النار خارج مبنى المطار لبث الذعر قبل أن يدخل اثنان منهم ويفجرا نفسيهما. وفجر الثالث نفسه خارج مدخل صالة وصول الرحلات الدولية.

وقال أردوغان "هناك أشخاص من داغستان وقرغيزستان وطاجيكستان. للأسف هناك أشخاص من دول مجاورة بشمال القوقاز ضالعون في تلك المسألة".

وداغستان هي منطقة يغلب على سكانها المسلمون في إقليم شمال القوقاز بروسيا بينما كانت قرغيزستان وطاجيكستان جمهوريتين سابقتين في الاتحاد السوفيتي.

وقالت وكالة دوجان للأنباء الخاصة إن 17 شخصا اعتقلوا في الآونة الأخيرة بينهم 11 أجنبيا اتهموا "بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة". وسجن 13 آخرون يوم الأحد بينهم ثلاثة أجانب.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة في الأسبوع الماضي أن اثنين من الانتحاريين المشتبه بهم يحملان الجنسية الروسية.