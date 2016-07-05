"صاحب القبعة" يكشف أسرار هجمات باريس

أكد محمد #عبريني الذي يشتبه بتورطه في اعتداءات نوفمبر في #باريس ومارس في #بلجيكا، في جلسات الاستماع الأولى لإفادته أن صلاح عبد السلام تولى نقل كل المتطرفين الذين شاركوا في هجمات العاصمة الفرنسية إلى "مخابئ"، كما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا).

ونقلت الوكالة عن محاضر جلسات استماع اطلعت عليها شبكة التلفزيون الفلمنكية "في تي ام نيوز"، قول عبريني للمحققين البلجيكيين في إبريل الماضي "ما أعرفه" هو أن #صلاح_عبد_السلام كان يتولى نقل "كل الأشخاص تقريبا المتورطين في اعتداءات باريس والقادمين من #سوريا".

وأضاف "أعرف أن صلاح كان يذهب لإحضار هؤلاء الأشخاص ووضعهم في المخابئ" التي انطلق منها منفذو اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا وأدت الى سقوط مئات الجرحى.

وتابع عبريني، الذي اعترف بأنه "الرجل ذو القبعة" الذي شوهد في لقطات كاميرات المراقبة في مطار بروكسل في 22 مارس قبيل تفجير الانتحاريين سترتيهما: "اعرف ذلك لانني نمت في الشقق التي كانوا موجودين فيها وتعلمت الكثير فيها".

وقتل 32 شخصا في مطار ومترو بروكسل. ويشتبه بأن عبريني الذي اوقف في الثامن من ابريل لعب دورا أساسيا في اعتداءات بروكسل وفي الإعداد لاعتداءات 13 نوفمبر في باريس.

وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف اوروبية وسيسلم الى السلطات الفرنسية. لكن القضاء البلجيكي اكد ان هذا الامر لن يتم "فورا".

