أول عقوبات أميركية على زعيم كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات مالية على زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ-أون وعلى عشرة مسؤولين آخرين كبار في النظام الشيوعي لانتهاكهم حقوق الإنسان.

وللمرة الأولى، أدرج كيم يونغ-أون على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية بعد نشر تقرير لوزارة الخارجية عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية"، بحسب بيان للخزانة.

وتم بناء على ذلك تجميد أي أصول محتملة تعود إليه وإلى المسؤولين الآخرين في الأراضي الأميركية.

وقال آدم زوبين مساعد وزير الخزانة المكلف بمكافحة الإرهاب "في ظل حكم كيم يونغ-أون، لا تزال كوريا الشمالية تمارس وحشية لا يمكن القبول بها وقسوة بحق ملايين الأشخاص، ويشمل ذلك عمليات إعدام تعسفية والعمل القسري والتعذيب".

وبين المسؤولين العشرة المعنيين، تستهدف العقوبات خصوصا وزير الأمن شو بو ايل ومستشاره ري سونغ شول ومدير مكتب وزارة أمن الدولة كانغ سونغ نام.

كذلك، أضيفت خمسة كيانات بينها وزارة التنظيم المكلفة الرقابة إلى القائمة الأميركية السوداء.

وسبق أن فرضت عقوبات دولية عدة وخصوصا أميركية على بيونغ يانغ على خلفية برنامجيها النووي والبالستي.