إسرائيل تؤكد استمرار الاستيطان رغم الانتقادات الدولية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، #أفيغدور_ليبرمان ، أنه عاقد العزم على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وذلك عقب انتقادات دولية لقراره المشترك مع رئيس الوزراء، #بنيامين_نتنياهو ، إقامة 800 وحدة استيطانية جديدة.

وأوضح ليبرمان أنه يعتزم مواصلة بناء #المستوطنات والحفاظ على أمن المستوطنين، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.

من جهة أخرى، بدأ نتنياهو جولة إفريقية، يلتقي خلالها عدداً من رؤساء الدول. وقال نتنياهو إن الزيارة تمثل دخول إسرائيل مجدداً إلى إفريقيا من الباب الواسع.

كما ذكر خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أنه سيلتقي في بداية زيارته أوغندا رؤساء سبع من دول شرقي إفريقيا.

ومن المقرر أن تشمل جولته، بالإضافة إلى أوغندا، كلاً من إثيوبيا وكينيا ورواندا.