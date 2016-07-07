إيطاليا تنتشل رفات 200 مهاجر من سفينة غرقت قبل عام

أعلنت البحرية الإيطالية في بيان انتشال رفات أكثر من 200 شخص حتى اليوم من السفينة التي أخرجتها أخيرا #البحرية_الإيطالية من قاع البحر، بعد أكثر من عام على غرقها وعلى متنها مئات من #المهاجرين .

وأضاف البيان أن "فرق الإطفاء انتشلت حتى اليوم 217 جثة. وأجريت من جهة أخرى 52 عملية تشريح، وبدأت الشرطة الجنائية المعاينات القضائية".

وكانت السفينة التي انطلقت ليل 18 - 19 نيسان/أبريل 2015 من #ليبيا قد غرقت بعد اصطدامها بسفينة شحن برتغالية أتت لنجدتها. ولم ينج سوى 28 شخصا قالوا إن عددهم كان أكثر من 800 في السفينة لدى انطلاقها.

وقد انتشلت البحرية الإيطالية عن عمق 370 مترا حطام السفينة التي كانت ضحية أسوأ حادث غرق في #البحر_المتوسط منذ عقود، ونقلته إلى موقع أعد خصيصا لهذه الغاية بالقرب من قاعدة لـ #الحلف_الأطلسي في أوغوستا بصقلية.

وأوضح البيان أن "حوالي 150 شخصا يشاركون في العمليات يوميا".

إضافة إلى جثث الخمسين ضحية التي انتشلت يوم وقوع الكارثة، انتشلت البحرية أكثر من 169 جثة من بين حطام السفينة وحولها.

ومنذ 2014، لقي أكثر من 10 آلاف مهاجر مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين، ومعظمهم في البحر المتوسط، لدى محاولتهم الوصول بحرا إلى أوروبا، كما تقول المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين.